  • СМИ: прокуратура Нидерландов попросила Киев не выдавать России свидетеля по делу MH17

    03 сентября 2019, 15:32

    Андрей Иванов

    Украинские власти получили из прокуратуры Нидерландов запрос с просьбой не включать в списки заключенных для обмена с Россией бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха. Он является «ценным свидетелем», а теперь и подозреваемым по делу MH17.
    СМИ: прокуратура Нидерландов попросила Киев не выдавать России свидетеля по делу MH17

    Как сообщило издание NRC Handelsblad со ссылкой на письмо члена Совместной следственной группы (ССГ) Фреда Вестербеке, подозреваемым Цемах стал после того, как у следствия появилась новая информация, суть которой не раскрывается.

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    Цемаха задержали 4 июля в его доме по обвинению в терроризме. Украинские власти также подозревают его в причастности к гибели борта MH17.

    В 2014 году самолет Boeing 777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Тогда погибли 298 человек.