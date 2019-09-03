СМИ: прокуратура Нидерландов попросила Киев не выдавать России свидетеля по делу MH17

Украинские власти получили из прокуратуры Нидерландов запрос с просьбой не включать в списки заключенных для обмена с Россией бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха. Он является «ценным свидетелем», а теперь и подозреваемым по делу MH17.

Как сообщило издание NRC Handelsblad со ссылкой на письмо члена Совместной следственной группы (ССГ) Фреда Вестербеке, подозреваемым Цемах стал после того, как у следствия появилась новая информация, суть которой не раскрывается.

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Цемаха задержали 4 июля в его доме по обвинению в терроризме. Украинские власти также подозревают его в причастности к гибели борта MH17.

В 2014 году самолет Boeing 777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Тогда погибли 298 человек.