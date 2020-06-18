СМИ: проклятие семьи Кеннеди вновь напомнило о себе

В США многие верят в проклятие семьи Кеннеди: большинство родственников умерло не своей смертью.

Джозеф и Розмари Кеннеди воспитывали девять детей. Розмари в молодом возрасте пострадала от рук хирургов во время операции и прожила инвалидом до 86 лет.

В апреле 2020 года погибли два члена семьи Кеннеди. Внучка Роберта Кеннеди, брата бывшего президента, Мейв и ее восьмилетний сын Гидеон отдыхали в загородном доме во время карантина. Они плавали на каяке и утонули, писали американские СМИ.

Джозеф Патрик Кеннеди-младший выполнял секретную военную миссию и погиб. Кэтлин скончалась в автокатастрофе. Сенатора Роберта Кеннеди застрелили, он ушел из жизни из-за многочисленных ран. Сын президента Джона Кеннеди прожил всего 39 часов. Кроме того, еще несколько человек из семьи Кеннеди погибли в авиа- и автокатастрофах, а также из-за наркотической зависимости.

Джин Кеннеди Смит умерла в возрасте 92 лет. Причина смерти в некрологе не упоминается. Последние дни своей жизни женщина провела в доме, расположенном в районе Манхэттен. Джин была последней из девяти детей Розы и Джозефа Кеннеди, кто ушел из жизни.