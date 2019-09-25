СМИ: призыв Путина запретить развертывание РСМД коснулся всего мира
«МИД России подтверждает, что ведется активная работа по продвижению инициатив президента РФ о недопущении размещения РСМД кем бы то ни было и где бы то ни было», — сказал РИА «Новости» источник в МИД. Инициативу Путин предложил после того, как Америка вышла из договора о развертывании ракет. Кроме того, предложение президента носит глобальных характер.
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Источник удивился, что другие государства пока никак не отреагировали на послание Владимира Путина.
Впервые о предложении Путина сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова дипломата из страны-члена НАТО, которые приехал на сессию Генассамблеи ООН. Он отметил, что российский лидер направил ряду стран предложение о моратории, включая все государства Североатлантического альянса.
Главная тема послания Путина — развалившийся 2 августа договор США и России от 1987 года. Президент указал, что РФ не будет размещать РСМД в Европе или других регионах, пока такой политики придерживается США, напомнил сайт «Русская планета».