СМИ: призыв Путина запретить развертывание РСМД коснулся всего мира

Источник в российском МИД подтвердил, что ведомство работает над инициативой Владимира Путина по поводу моратория на размещение ракет средней и малой дальности, которое он направил ряду стран. Предложение президента носит глобальный характер, но пока не нашло поддержки у западных коллег.

«МИД России подтверждает, что ведется активная работа по продвижению инициатив президента РФ о недопущении размещения РСМД кем бы то ни было и где бы то ни было», — сказал РИА «Новости» источник в МИД. Инициативу Путин предложил после того, как Америка вышла из договора о развертывании ракет. Кроме того, предложение президента носит глобальных характер.

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Источник удивился, что другие государства пока никак не отреагировали на послание Владимира Путина.

Впервые о предложении Путина сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова дипломата из страны-члена НАТО, которые приехал на сессию Генассамблеи ООН. Он отметил, что российский лидер направил ряду стран предложение о моратории, включая все государства Североатлантического альянса.

Главная тема послания Путина — развалившийся 2 августа договор США и России от 1987 года. Президент указал, что РФ не будет размещать РСМД в Европе или других регионах, пока такой политики придерживается США, напомнил сайт «Русская планета».