Риторика стран Запада о полной поддержке Украины может дать последней ложную надежду, что чревато негативными последствиями, поскольку интересы двух сторон не идентичны. Это отметило издание Politico.

Утверждения о том, что США и их союзники по НАТО должны хотеть именно того, что делает Украина — понятная, но опасная политика.

«Такие утверждения чреваты не только тем, что могут втянуть нас в ядерную войну. Они создают опасность того, что дадут Украине ложную надежду и затянут урегулирование кризиса. Нашу естественную симпатию к Украине не следует путать с полным совпадением интересов», — пишет издание.

Отмечается, что эскалация конфликта в настоящее время служит интересам Украины. Страны НАТО обоснованно этому сопротивляются. В результате на Западе возникло расхождение между словами и делами. Заявления о полном совпадении интересов способны подпитывать мечты украинцев о полной победе и подпитывать их ожидания, являющиеся чрезмерными.

«Если Киев считает, что поддержка Запада бесконечна или, вероятно, станет более прямой, он может в конечном итоге отказаться от соглашения, которое ему предлагали, и пострадать из-за этого, когда поддержки, на которую он рассчитывал, не будет», — считают эксперты издания.

Что касается непосредственно конфликта, то здесь авторы допускают, будто он был отчасти спровоцирован ложными, на заманчивыми заверениями Вашингтона Киеву. В результате Украина осталась без защиты в виде реальных обязательства Запада, но при этом осмелела до такой степени, что ускорила «решительные действия России».

Ранее стало известно, что Франция продолжит поставлять вооружение Украине и нарастит объем предоставляемой помощи. Власти страны заявили, что ответят на любые просьбы о поддержке с украинской стороны.