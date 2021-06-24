СМИ: принцы Уильям и Гарри могут помириться на открытии мемориала матери

Принц Уильям и принц Гарри посетят церемонию открытия мемориала принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце 1 июля. Напряженность в отношениях между братьями нарастает, но это событие в честь их матери может помочь встать на путь примирения. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Заживить трещину» в семье монархов просто совместное появление братьев перед камерами в честь открытия мемориала принцессы Дианы не поможет.

«Конечно, когда они соберутся вместе, чтобы почтить память своей матери, можно надеяться на какое-то примирение и серьезный разговор», — считает историк и королевский эксперт Роберт Лейси.

В противном случае братья просто появятся на публике без дальнейшего диалога. Такое развитие событий можно будет воспринимать только как поверхностный жест.

Герцог Кембриджский и герцог Сассекский почти не разговаривали последние несколько месяцев, напомнил историк. Тем не менее принцы объявили о перемирии перед открытием мемориала матери. Каждый из братьев выступит со своей речью, отдавая дань уважения наследию принцессы Дианы. Они также поблагодарят скульптора Яна Ранк-Бродли за работу, которой он посвятил себя с 2017 года.

На время поездки принц Гарри оставит жену Меган Маркл в их калифорнийском особняке, считает королевский эксперт. Герцогиня Сассекская родила 4 июня дочь Лилибет-Диану, которую назвали в честь королевы Елизаветы II и леди Ди, напомнило ИА Nation News.