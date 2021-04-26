СМИ: принц Гарри пропустит открытие памятника матери из-за «холодного приема» семьи

Принц Гарри может отказаться от поездки в Великобританию на открытие памятника его покойной матери принцессе Диане. Причиной стал холодный прием, который оказали герцогу Сассекскому некоторые родственники.

Королевский эксперт заявил, что принц Гарри был шокирован отношением к нему монаршей семьи на похоронах принца Филиппа. Его мнение привел сайт Daily Mail.

Не исключено, что младший сын принцессы Дианы воспользуется рождением второго ребенка как удобным предлогом для отказа от поездки.

«Думаю, что многое будет зависеть от промежуточных событий. Некоторые члены семьи действительно встретили его холодно, и, возможно, это его несколько шокировало», — заметил эксперт.

Памятник принцессе Диане возвели к 20-летию ее гибели. Он является символом признания того факта, что жена принца Чарльза оказала положительное влияние как на саму Великобританию, так и на весь мир. Инициатива возвести памятник принадлежит принцам Уильяму и Гарри. Монумент установят в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца 1 июля 2021 года.