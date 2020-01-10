СМИ: принц Гарри и Меган Маркл заставили соседей молчать об их личной жизни

Герцог и герцогиня Сассекские во время шестинедельного отпуска в Канаде, который они провели с сыном Арчи и матерью Меган Маркл, заставили своих соседей подписать договор о неразглашении подробностей их личной жизни.

Об этом сообщила The Sun, но затем удалила публикацию, на которую обратил внимание Lenta. Британское издание написало, что принц Гарри и Меган Маркл встретили Новый год и Рождество в особняке российского олигарха. Дом находится на острове Ванкувер.

Скорее всего, чета задержится там еще на месяц. Таблоид сообщил, что их помощники дали подписать соседям документы, которые запрещают им публично обсуждать поведение пары.

Днем ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили, что решили стать финансово независимыми, сложив полномочия старших членов британской королевской семьи. Они намерены больше времени проводить в Северной Америке, и жить на две страны. В ближайших планах четы — основание благотворительного фонда.