СМИ: Принц Гарри и Маркл планировали покинуть королевскую семью до свадьбы

Об этих подробностях семейной жизни написано в книге «В поисках свободы», рассказали британские таблоиды. Издание выйдет через два месяца. Авторы книги — королевские хроникеры Омид Шорби и Каролин Дюран. Они собирали информацию в беседах с принцем Гарри и Маркл, а также с их друзьями.

Идея «Мегзита» появилась еще до свадьбы, сообщил источник. Соответственно, решение покинуть королевский дворец не было поспешным. Принц Гарри чувствовал себя несчастливым, поэтому супруги вместе и открыто обсуждали план пойти своим путем.

Книга также опровергает слухи, что Маркл заставила внука королевы Елизаветы II покинуть семью. Супруги вместе решили отказаться от полномочий.