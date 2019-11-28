СМИ: принц Чарльз станет королем-регентом при Елизавете II

Принц Чарльз готовится принять на себя королевские обязанности. Не исключено, что он станет регентом при Елизавете II и возьмет на себя все дела своей матери.

Через полтора года, напомнила газета Metro, британской королеве исполнится 95 лет. В этом же возрасте ее муж принц Филипп снял с себя государственные обязанности. Елизавета II, по словам придворных, может воспользоваться датой, чтобы позволить сын стать регентом.

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Кроме того, принц Уэльский сыграл ключевую роль в отстранении младшего брата Эндрю от его обязанностей. Источник в окружении королевы уверил, что решительность отца принцев Уильяма и Гарри стала для ближайших родственников свидетельством того, что он готов возглавить семью Винздоров и стать королем.

С 2016 года помощники Елизаветы II постепенно сокращают количество посещаемых ею мероприятий, распределяя их между сыновьями и внуками. Если три года назад королева появлялась на 332 мероприятиях, то уже в прошлом их было 283. Принц Чарльз посетил 507 приемов и встреч за год.

Накануне принц Чарльз прибыл к своему отцу, принцу Филиппу, в королевскую резиденцию Сандрингем. В графстве Норфолк он намерен обсудить последствия неудачного интервью принца Эндрю для BBC.