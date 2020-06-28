СМИ: при стрельбе в калифорнийском Walmart погибли два человека
По словам представителя местной больницы Эллисон Хендриксон, как минимум еще четыре человека получили ранения, пишет газета The New York Times. У потерпевших наблюдается состояние средней тяжести, пояснила Хендриксон.
По словам очевидцев произошедшего, стрельба случилась примерно в 15:30 по местному времени (01:30 по Москве). В центре в этот момент как раз происходила пересменка. Свидетели происшествия слышали порядка полусотни выстрелов, говорится в материале.
На месте происшествия сейчас находятся правоохранители, сотрудники скорой помощи и пожарные, уточнила «Газета.ru».
В пятницу, 26 июня, в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу. Жители дома на улице Левобережной сообщили о конфликте между гражданами и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих мужчин и увезли в отдел. Пострадавших при инциденте удалось избежать.