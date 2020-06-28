СМИ: при стрельбе в калифорнийском Walmart погибли два человека

В распределительном центре компании Walmart в калифорнийском городе Ред Блафф произошла стрельба. Жертвами стали по меньшей мере два человека.

По словам представителя местной больницы Эллисон Хендриксон, как минимум еще четыре человека получили ранения, пишет газета The New York Times. У потерпевших наблюдается состояние средней тяжести, пояснила Хендриксон.

По словам очевидцев произошедшего, стрельба случилась примерно в 15:30 по местному времени (01:30 по Москве). В центре в этот момент как раз происходила пересменка. Свидетели происшествия слышали порядка полусотни выстрелов, говорится в материале.

На месте происшествия сейчас находятся правоохранители, сотрудники скорой помощи и пожарные, уточнила «Газета.ru».

В пятницу, 26 июня, в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу. Жители дома на улице Левобережной сообщили о конфликте между гражданами и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих мужчин и увезли в отдел. Пострадавших при инциденте удалось избежать.