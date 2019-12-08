СМИ: при пожаре на фабрике в Индии погибли десятки человек

Как сообщило издание, пожар на фабрике в индийской столице начался, когда работники отдыхали. Здание все еще горит, в нем могут оставаться люди. Пока что удалось спасти приблизительно 50 человек. Не менее 16 человек госпитализировали с ожогами и с отравлением угарным газом. Как заявил представитель больницы Кишор Сингх, все они находятся в стабильном состоянии, сообщил «Интерфакс».

Фабрика занималась производством сумок и рюкзаков. Помещение, откуда начался пожар, служило кладовой для хранения бутылок и пластиковых материалов.

В индийском правительстве уже отреагировали на произошедшее. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twittеr охарактеризовал пожар как «чрезвычайно ужасный».

«Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти оказывают всю возможную помощь на месте трагедии», — написал глава правительства.

Соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим выразил в Twitter и президент Индии Рам Натх Ковинд.