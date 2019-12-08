  • СМИ: при пожаре на фабрике в Индии погибли десятки человек

    08 декабря 2019, 10:33

    Алексей Сахаров

    Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели. Об этом сообщил сайт издания The Times of India. Сейчас речь идет о 43 погибших. Число предстоит уточнить.

    Как сообщило издание, пожар на фабрике в индийской столице начался, когда работники отдыхали. Здание все еще горит, в нем могут оставаться люди. Пока что удалось спасти приблизительно 50 человек. Не менее 16 человек госпитализировали с ожогами и с отравлением угарным газом. Как заявил представитель больницы Кишор Сингх, все они находятся в стабильном состоянии, сообщил «Интерфакс».

    Фабрика занималась производством сумок и рюкзаков. Помещение, откуда начался пожар, служило кладовой для хранения бутылок и пластиковых материалов.

    В индийском правительстве уже отреагировали на произошедшее. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twittеr охарактеризовал пожар как «чрезвычайно ужасный».

    «Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти оказывают всю возможную помощь на месте трагедии», — написал глава правительства.

    Соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим выразил в Twitter и президент Индии Рам Натх Ковинд.