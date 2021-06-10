СМИ: при крушении военного самолета в Мьянме разбились 12 человек

Военно-транспортный самолет ВВС Мьянмы потерпел крушение в районе города Мемьо в округе Мандалай в Мьянме. Погибли 12 человек, сообщило агентство «Синьхуа».

Военный самолет поднялся в небо в столице Мьянмы Нейпьидо и направился в город Мемьо. Он разбился в районе Мемьо в 08:00 по местному времени (04:30 по Москве). На борту воздушного судна летели 14 человек. 12 из них погибли. Двое человек получили травмы, их доставили в больницу.

Причина крушения — неблагоприятные погодные условия. На месте ЧП проводится спасательная операция.

В то же время китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные СМИ сообщил, что на борту самолета находились 16 человек. А мьянманский независимый сайт Mizzima написал в Facebook, что на борту небольшого самолета всего находились 12 человек, восемь из которых погибли. Однако журналисты подчеркнули, что эта информация пока не подтверждена.

Reuters уточнил, что самолет разбился приблизительно в 300 метрах от сталелитейного завода. Тип воздушного судна пока не называется.

На борту воздушного судна находились шесть высокопоставленных военнослужащих и монахи, которых пригласили на церемонию в буддийском монастыре, отметило Daily Storm.