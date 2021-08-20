СМИ: при атаке турецкого беспилотника погибли 9 человек в сирийской Хасеке

Девять бойцов арабо-курдских отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС) погибли и не менее 10 получили ранения в результате атаки беспилотника турецких ВВС. Удар был нанесен по штабу курдских формирований в окрестностях города Хасеке на северо-востоке Сирии.

Об ударе турецкого беспилотника сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал AlHadath. Официального подтверждения этим данным нет.

Отряды СДС совершают диверсии против турецких войск и воюют с формированиями сирийской вооруженной оппозиции, которую поддерживает Турция.

Анкара в октябре 2019 года провела на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Согласно официальному заявлению, основной целью операции была борьба с террористами и членами Рабочей партии Курдистана.

Несколькими днями ранее турецкая армия обстреляла окрестности города Абу-Расейн на севере провинции Хасеке. Артиллерия выпустила более 50 снарядов. Под огнем оказались дома мирных жителей. Одна женщина погибла, несколько были ранены.