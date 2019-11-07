  • СМИ: президент Молдавии объявил о вероятной отставке правительства

    07 ноября 2019, 16:26

    Артур Блянихов

    Молдавский лидер Игорь Додон известил американского посла и главу представительства Евросоюза в Кишиневе о возможной отставке республиканского правительства. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на местные СМИ.

    Депутат молдавского парламента Григорий Новак заметил, что премьер республики Майя Санду допустила серьезную ошибку, обозначив, что ответственность за поправки в закон о прокуратуре она берет на себя.

    «Ответственность на себя можно брать в исключительных случаях, но мы не находимся в состоянии войны, наводнений или других бедствий», — напомнил законодатель.

    По данным издания, Партия социалистов Молдавии посчитала, что глава кабмина, которая также является и лидером партии «Действие и солидарность» грубо нарушила коалиционное соглашение, взяв на себя ответственность за выбор кандидатов на должность генпрокурора. По мнению депутатов, ее выбор будет политическим. Исходя из этого, социалисты рассматривают разные варианты, в частности вынесение вотума недоверия правительству.