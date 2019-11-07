СМИ: президент Молдавии объявил о вероятной отставке правительства

Депутат молдавского парламента Григорий Новак заметил, что премьер республики Майя Санду допустила серьезную ошибку, обозначив, что ответственность за поправки в закон о прокуратуре она берет на себя.

«Ответственность на себя можно брать в исключительных случаях, но мы не находимся в состоянии войны, наводнений или других бедствий», — напомнил законодатель.

По данным издания, Партия социалистов Молдавии посчитала, что глава кабмина, которая также является и лидером партии «Действие и солидарность» грубо нарушила коалиционное соглашение, взяв на себя ответственность за выбор кандидатов на должность генпрокурора. По мнению депутатов, ее выбор будет политическим. Исходя из этого, социалисты рассматривают разные варианты, в частности вынесение вотума недоверия правительству.