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    22 января 2021, 17:22

    СМИ: премьер Монголии подал в отставку из-за скандала с роженицей

    Дарья Морозова

    Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку после скандала из-за недавно родившей женщины, которую перевезли в коронавирусное отделение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным портала «Русская планета», женщина заразилась коронавирусом. Сразу после родов ее и ребенка перевезли в стационар для пациентов с коронавирусом без теплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

    Этот случай вызвал большой общественный резонанс. В результате Хурэлсух заявил об отставке.

    «Как премьер-министр, я должен взять ответственность на себя и принять требования общественности», — сказал он.

    Ранее депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт выразил мнение, почему канцлер Германии Ангела Меркель не собирается участвовать в парламентских выборах.

    Гердт считает, что Меркель находится между Москвой и Вашингтоном. Он уверен, что она устала лавировать между ними.

    «Это очень тяжело. Я думаю, Меркель физически устала. Ее стратегия — выживание. Преемник канцлера — это тот, кто обеспечит ее безопасный уход», — заключил он.