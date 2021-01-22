СМИ: премьер Монголии подал в отставку из-за скандала с роженицей

По данным портала «Русская планета», женщина заразилась коронавирусом. Сразу после родов ее и ребенка перевезли в стационар для пациентов с коронавирусом без теплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

Этот случай вызвал большой общественный резонанс. В результате Хурэлсух заявил об отставке.

«Как премьер-министр, я должен взять ответственность на себя и принять требования общественности», — сказал он.

Ранее депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт выразил мнение, почему канцлер Германии Ангела Меркель не собирается участвовать в парламентских выборах.

Гердт считает, что Меркель находится между Москвой и Вашингтоном. Он уверен, что она устала лавировать между ними.

«Это очень тяжело. Я думаю, Меркель физически устала. Ее стратегия — выживание. Преемник канцлера — это тот, кто обеспечит ее безопасный уход», — заключил он.