СМИ: премьер-министр Японии намерен отложить поездку в Россию на парад Победы
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии может отказаться от поездки в Москву на парад Победы. Этот вариант сейчас рассматривается. Решение отменить поездку связано с угрозой распространения коронавируса. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Синдзо Абэ планировал посетить парад в честь 75-летия Победы. Кроме этого, он собирался встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что парад Победы состоится.