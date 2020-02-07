СМИ: премьер Японии приедет в Москву на 75-летие Победы

Встреча Абэ и Путина пройдет или 8 или 10 мая, уточнил собеседник агентства.

Сегодня Абэ снова заявил, что намерен продолжить переговоры по подписанию мирного договора с Россией и решению вопроса по Южным Курилам.

«Я хочу найти решение, приемлемое для обеих сторон», — заявил политик. Он отметил, что начавшиеся двусторонние переговоры помогли двум странам приступить к совместным экономическим проектам на островах. Он подчеркнул, что совместная работа должна укрепить взаимное доверие и проложить путь к решению территориальной проблемы, которая помешала Токио и Москве подписать послевоенный мирный договор.

Вопрос о подписании мирного договора между Россией и Японией стороны заново начали обсуждать в 2018 году. Главным оставался статус Южных Курил. Вопрос о территориях тянется с 1956 года, когда Москва и Токио сначала подписали декларацию о прекращении военных действий. Одним из условий была передача Японии островов Шикотан и Хабомаи. Однако когда Токио начал сближаться с Вашингтоном, Москва отозвала свою подпись.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение статуса Курил должно быть компромиссным, чтобы устроить обе страны. При этом он отметил, что Москва учтет союзнические обязательства Токио перед Вашингтоном. В итоге этот вопрос должны были обсуждать министерства иностранных дел. Но пока стороны не пришли к единому мнению.