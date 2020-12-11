СМИ предупредили о возможных трениях между Москвой и Кишиневом из-за должности посла

Отношения России с Майей Санду, которая вступает в должность президента Молдавии 24 декабря, могут начаться с трений. Все дело в после республики в РФ: Игорь Додон отдал дипломатический пост преданному ему человеку.

Нынешнего представителя молдавской дипмиссии в России Андрея Негуцу отозвали в Кишинев после скандала с контрабандой анаболиков, напомнила газета «Коммерсант». Через молдавско-украинскую границу хотели перевезти груз стоимостью около 38,2 миллиона рублей. Автомобиль, который его вез, изначально должен был доставить дипломатическую почту.

Операция была совместной для молдавских таможенников и силовиков из Службы информации и безопасности. Водитель признался сотрудникам правоохранительных органов, что всего подобных рейсов совершили минимум 20. Канал он назвал налаженным. Мужчину задержали на 30 суток.

Игорь Додон, который скоро покинет пост главы государства, жестко отреагировал на случившееся. Президент назвал это «позором для Молдовы» и решил отозвать посла и привлечь его к ответственности. Приказ об отзыве Андрея Негуцы должны подписать в молдавском МИД 11 декабря, уточнил источник.

Заменить посла Додон решил на своего советника Сергея Мишина, уже запросив предварительное согласие Москвы. Причем через посольство России в Кишиневе, а не наоборот. Вероятно, это сделано для того, чтобы план по замене Негуцы остался тайным. Так процесс не попытаются заблокировать или затянуть до вступления в должность Санду.

Однако Кишинев в итоге отозвал запрос. В российском МИД считают, что это объясняется нежеланием осложнять с Майей Санду отношения. Теперь на должность после есть другой кандидат — Вадим Головатюк, близкий к Игорю Додону депутат-социалист. Процедуру его одобрения пытаются ускорить, чтобы уладить все нюансы как раз до 24 декабря.

В случае договоренности с Москвой есть риск, что отношения двух стран при новом президенте начнутся не лучшим образом. Санду, уверили источники, рассчитывала на опытного Андрея Негуцу в этой должности.

Собеседники в окружении будущего президента Молдавии заявили, что любой другой дипломат «будет работать на Додона, а не государство».