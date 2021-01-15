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    15 января 2021, 10:47

    СМИ предупредили о планах экстремистов сорвать инаугурацию Байдена

    Артур Блянихов

    Авторы американского издания The Washington Post заподозрили членов экстремистских группировок в стремлении сорвать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщил Piter.tv.

    В материале отмечается, что штурм Капитолия сторонниками действующего лидера США Дональда Трампа спровоцировал стремление ультраправых экстремистов сорвать мирную передачу власти Байдену

    «И яростно оспаривать законность выборов в течение нескольких месяцев и, возможно, лет», — говорится в публикации.

    Военные и правоохранители предупредили, что в ходе беспорядков ультраправые могут использовать оружие и взрывчатку. Церемония инаугурации намечена на 20 января.