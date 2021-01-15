СМИ предупредили о планах экстремистов сорвать инаугурацию Байдена

В материале отмечается, что штурм Капитолия сторонниками действующего лидера США Дональда Трампа спровоцировал стремление ультраправых экстремистов сорвать мирную передачу власти Байдену

«И яростно оспаривать законность выборов в течение нескольких месяцев и, возможно, лет», — говорится в публикации.

Военные и правоохранители предупредили, что в ходе беспорядков ультраправые могут использовать оружие и взрывчатку. Церемония инаугурации намечена на 20 января.