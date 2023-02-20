Мир 20 февраля 2023, 07:23 СМИ предупредили о мощном землетрясении в Греции Ta nea: землетрясение магнитудой 8,5 балла может произойти в Греции в скором времени Unsplash

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В Греции в ближайшее время может произойти самое мощное землетрясение в истории страны. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Ta nea.

«Прогнозируется землетрясение 8,5 баллов по шкале Рихтера», — утверждают авторы материала.

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Отмечается, что подобные катаклизмы случаются каждые 600–800 лет, а последнее землетрясение произошло на греческом острове Крит в 1408 году.

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Землетрясение в Турции, случившееся 6 февраля, унесло жизни более 41 тысячи человек. За ним последовала серия афтершоков. В Сирии погибли 1414 жителей. Стихийные бедствия в этих двух странах признали самыми сильными за столетие.

Разбор завалов в Турции продолжается, и в субботу, 18 февраля, из-под них даже удалось достать трех живых людей: двух взрослых и ребенка. В ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии участвовали российские спасатели — в Кремле их работу оценили как «профессиональную и героическую».

Сейсмологи прогнозируют еще одно мощное землетрясение в Стамбуле — предполагается, что оно будет даже более разрушительным.