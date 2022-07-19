СМИ предсказали отказ поляков от бойкота российских товаров

Жители Польши после начала специальной операции РФ на Украине массово отказались от покупок российских и белорусских товаров, однако высокая инфляция способна изменить их поведение. Об этом написал портал Money.pl.

Согласно данным исследования, около 60% поляков объявили бойкот товарам и компаниям, работающим в РФ. При этом отмечается, что зачастую поведение покупателей отразилось лишь в публикациях в социальных сетях.

Аналитики считают, что бойкотирование товаров из России и Белоруссии не продлится долго, так как высокая инфляция в Польше вынудит число сторонников бойкота уменьшиться, писала газета «Известия».

«Есть значительная группа потребителей, которые адаптируют расходы и изменят поведение, если серьезно повысится цена на товары», — объяснила представитель Академии Леона Козьминского Иоланта Ткачик.

В начале июля в Польше прошли массовые протесты фермеров из-за недовольства политикой властей в области сельского хозяйства. Предприниматели утверждают, что правительство закупает продовольствие у соседних стран и продает в магазинах под видом польского.