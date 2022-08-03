СМИ предположили, что кризис вокруг Тайваня начнется после отъезда Пелоси с острова

Более серьезный кризис вокруг Тайваня начнется после того, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинет остров. Об этом написала газета The Washington Post.

По данным издания, КНР в ближайшие дни может продемонстрировать силу и запустить ракеты вблизи Тайваня. Однако прямого военного противостояния китайские власти будут избегать. Авторы материала предположили, что реакция Китая может быть поэтапной и будет выражаться в экономическом давлении на остров.

«У Китая очень широкий набор инструментов для нанесения вреда Тайваню. Китай видит ошибку своего противника, он часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться преимуществом. Это то, что он, вероятно, будет делать», — сказал газете один из представителей администрации США.

Издание отметило, что чрезмерная реакция КНР на визит Пелоси может привести к усилению желания Тайваня снизить зависимость от Китая. Как утверждается в статье, использование китайской стороной методов экономического принуждения и «военной агрессии» будет расти. Из-за этого «международные усилия по поддержке Тайваня в военном, экономическом и дипломатическом планах должны соответственно увеличиваться».

Накануне Пелоси прибыла на Тайвань, хотя Китай был против этого визита. При этом спикер палаты представителей Конгресса США подчеркнула, что Штаты и далее намерены поддерживать остров.