СМИ: предполагаемым убийцам устроили самосуд и перерезали горло в Армении

В армянском Гаваре во время конфликта на улице началась перестрелка. Два человека погибли на месте. Предполагаемые убийцы получили ранения, и их отвезли в больницу. Позже в клинику ворвались друзья и близкие застреленных и устроили жестокий самосуд.

Как пишет газета «Жоговурд», предполагаемым убийцам перерезали горло. По данным издания, мужчины были братьями.

Разъяренные мстители, к которым примкнули представители местных общин, были вооружены железными прутьями. Чтобы добраться до своих жертв, они прорвали полицейский кордон — правоохранительные органы знали, что произошло, и заранее выставили охрану. Но это не помогло.

Как пишут местные СМИ, мстили за местного криминального авторитета и следователя военной полиции. В больницу ворвались около 500 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов».

Пока в правоохранительных органах это происшествие не прокомментировали. В Гавар приехал начальник полиции Арман Саргсян.