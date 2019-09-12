СМИ: предоставление багамцам «статуса временно защищенных лиц» не входит в планы США
Американские власти не намерены предоставлять «статус временно защищенных лиц» жителям Багамских островов, которые сейчас находятся в США. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
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Высокопоставленный представитель Белого дома обратил внимание на то, американское правительство вместе частными организациями и международными партнерами помогает багамцам, которые пострадали от урагана «Дориан».
По данным издания, после природного катаклизма пропавшими без вести считаются около двух с половиной тысяч человек.
Федеральные власти США и законодатели из Флориды обращались к Дональду Трампу с просьбой предоставить багамцам статус, благодаря которому они смогут жить и работать в Штатах без угрозы депортации.