СМИ: предоставление багамцам «статуса временно защищенных лиц» не входит в планы США

Круглые дома устояли перед ураганом «Дориан» на Багамах. В чем их секрет? Подробнее

Высокопоставленный представитель Белого дома обратил внимание на то, американское правительство вместе частными организациями и международными партнерами помогает багамцам, которые пострадали от урагана «Дориан».

По данным издания, после природного катаклизма пропавшими без вести считаются около двух с половиной тысяч человек.

Федеральные власти США и законодатели из Флориды обращались к Дональду Трампу с просьбой предоставить багамцам статус, благодаря которому они смогут жить и работать в Штатах без угрозы депортации.