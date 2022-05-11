СМИ: потери 7 ведущих корпораций Японии от санкций против России составили более $2 млрд

Потери семи ведущих торгово-инвестиционных японских корпораций, включая Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Sumitomo, Marubeni, от косвенного или прямого воздействия санкций в отношении России на конец марта составили 265,7 миллиарда иен или более двух миллиардов долларов. Об этом написала газета Sankei, подсчитавшая данные из статистических отчетов этих компаний.

Под потерями, в частности, имеются в виду убытки от предоставления пассажирских самолетов в лизинг в России, сокращение рыночной цены активов корпораций в РФ. Речь идет о нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Издание уточнило, что японский бизнес при поддержке правительства не собирается выходить из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда объяснил такую позицию важностью получения сжиженного природного газа и нефти на основе долгосрочных контрактов и по умеренным ценам. Он отметил, что при выходе из этих проектов третья сторона займет место японских компаний на Сахалине. Скорее всего, он намекал на Китай.

Япония стала одной из тех стран, кто ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.