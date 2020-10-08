СМИ посчитали, сколько стоило лечение Трампа от COVID-19

Лечение президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции стоило бы для обычного человека более 100 тысяч долларов. Один полет на вертолете в госпиталь и обратно обошелся бы почти в половину суммы.

Вероятные траты на помощь специалистов подсчитала газета The New York Times. В публикации указано, что в больницу Трамп прибыл по воздуху и сдал множество тестов на SARS-CoV-2.

Американскому лидеру прописали кислородное лечение, стероиды и экспериментальный метод с использованием антител.

Для американца, который не занимает президентский пост, затраты на оказанную медицинскую помощь составили бы более 100 тысяч долларов. Только полет в госпиталь и обратно обошелся бы примерно в 40 тысяч.

Сам Трамп пообещал предоставить больницам США экспериментальные препараты, которыми его лечили от COVID-19. Американцы получат их бесплатно.

Симптомов болезни у главы Белого дома нет уже сутки. В день выписки из госпиталя 5 октября у президента США обнаружили антитела к коронавирусу. В больнице Трамп провел всего несколько дней.