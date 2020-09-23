СМИ: польские товары перестали пускать в Белоруссию

На территорию Белоруссии перестали пропускать польские товары. Таможенники, по версии СМИ, предлагают выбросить купленное в другой стране или вернуться с покупками в Польшу.

Через границу не позволяют провезти даже самую мелочь — кофе, шоколад или туалетную бумагу. Об этом сообщило польское издание Gazeta Wyborcza.

Туристам буквально предъявляют ультиматум. Каким именно актом руководствуются сотрудники белорусской таможни, они не уточняют.

По мнению издания, запрет Минск ввел, чтобы спасти свои «тающие валютные резервы». Не исключено, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший о закрытии границ с Польшей и Литвой, решил наглядно проиллюстрировать свою позицию. На минувшей неделе белорусский лидер заметил, что «поставил под ружье» половину армии из-за угрозы войны, усилил контроль за границей с Украиной, а западную государственную границу перекрыл.

После президентских выборов, на которых с 80,1% голосов победил Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты. Несогласные с результатами голосования требуют отставки главы государства и перевыборов. По словам Лукашенко, за происходящим стоят западные страны, которые намерены уничтожить Белоруссию.