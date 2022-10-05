СМИ Польши назвали Путина президентом Украины | 360°

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Мир
05 октября 2022, 10:48
Захарова назвала «план Маска» по Украине частью общественной дискуссии
Мир
05 октября 2022, 10:47
Патрушев предупредил о существенных последствиях диверсий на «Северных потоках» для европейцев
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Мир
05 октября 2022, 10:37
«Газпром» возобновил поставки газа через Австрию
Мир
05 октября 2022, 10:33
Активность НАТО в Черноморском регионе назвали угрозой в Крыму
Подмосковье
05 октября 2022, 10:32
Подмосковному бизнесу рассказали о новом сайте с бесплатным подбором ПО для предприятий
Подмосковье
05 октября 2022, 10:26
Предприниматели Подмосковья получили микрозаймы на 650 миллионов рублей с начала года
Власть
05 октября 2022, 10:19
Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине
Спецоперация
05 октября 2022, 10:19
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР
Спецоперация
05 октября 2022, 10:16
Ситуацию в Сватово в ЛНР назвали тревожной, но контролируемой