СМИ Польши назвали Путина президентом Украины | 360°

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СМИ Польши назвали Путина президентом Украины

SHOT: польский телеканал назвал Путина президентом Украины

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Сотрудники польского телеканала Polsat допустили опечатку при трансляции с недавнего выступления президента России Владимира Путина на Красной площади. На это обратили внимание авторы Telegram-канала SHOT.

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«Путин — президент Украины», — написали авторы титров.

Эту опечатку сотрудники Polsat допустили при подготовке репортажного материала для новостной программы «События». В нем освещалось выступление Путина по случаю подписания договоров о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, а также подконтрольных союзным войскам частей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Мероприятие проводилось 30 сентября. Ранее в этот день состоялся прием глав республик Донбасса и военно-гражданских администраций территорий спецоперации в Кремле.

Позднее, 3 октября, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников обозначил границы будущих новых субъектов России. По его словам, ДНР и ЛНР сохранят территории согласно своим Конституциям. Запорожскую область планируют присоединить к Федерации в ее текущих административных границах в составе Украины, а к Херсонской области хотят добавить два округа Николаевской области.

Владимир Путин

Польша

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