СМИ: Полиция узнала вероятного владельца взорванного в Нэшвилле фургона

По данным издания Уорнеру 63 года. В данный момент агенты ФБР находятся в районе его дома.

Журналисты выяснили, что сотрудники спецслужб воспользовались сервисом Google Maps. По адресу интересующего их человека действительно стоит очень похожий фургон во дворе. В поисковике заявили, что снимок сделали в мае 2019 года.

Источник фото: Twitter.com

Репортер телеканала NEWS4 Nashville Джошуа Коул на своей странице в Twiiter фотографию из дома, где сейчас работают агенты. По его словам, там уже помечают места, где находятся улики.

По официальным данным, причина взрыва и цели, которые преследовал организатор пока не установлены. Специальный агент ФБР Дуг Корнески заявил, что на месте обнаружили около 500 различных улик, но пока никаких выводов следствие не сделало.

Взрыв в центре Нэшвилла произошел в минувшую пятницу. Около здания оператора связи и телевидения AT&T был припаркован фургон, из которого звучала аудиозапись с требованием эвакуировать людей, потому что через 15 минут машина взорвется.

В это же время неизвестный вызвал на место полицейских, сообщив им о стрельбе на улице. Прибывшие на место правоохранители услышали странную запись и вывели несколько человек за пределы зоны поражения.

Взрывной волной повалило несколько деревьев, а также выбило стекла в зданиях. На месте происшествия после нашли гильзы. По версии следователей, боеприпасы могли находится в машине. Окончательная версия пока не озвучена. Сотрудники правоохранительных органов объяснили это тем, что периметр взрывной волны был очень большой, поэтому пока еще идут поиски.

Ранения в результате взрыва получили три человека. Врачи оценили их состояние, как легкой степени тяжести. По словам главы городского отдела полиции Джона Дрейка, недалеко от места взрыва нашли человеческие останки, но кому именно они принадлежат, случайной жертве или организатору, пока неизвестно.