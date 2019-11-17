СМИ: полиция применила слезоточивый газ возле университета в Гонконге

Очередная стычка между протестующими и полицией произошла в Гонконге возле Политехнического университета. В сторону стражей порядка полетели кирпичи и коктейли «Молотова». Силовикам пришлось применить слезоточивый газ.

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Как сообщило издание South China Morning Post, около 100 человек приехали к гонконгскому Политеху и начали разбирать баррикады на дорогах — протестующие в последнее время перешли к тактике транспортной блокады. Они больше не ходят по улицам с транспарантами, а блокируют автострады и работу городского транспорта.

Из здания кампуса выбежали участники акций протеста и начали бросать в них камни. Завязалась массовая потасовка. Полицейских, которые приехали на место беспорядков, встретили агрессивно. Разгонять толпу пришлось шашками со слезоточивым газом. С июня 2019 года, когда в Гонконге начались антиправительственные демонстрации, полиция задержала 3,6 тысячи человек, 1,5 тысячи человек получили ранения. Пострадали более 400 полицейских.

Жители Гонконга вышли на улицы из-за закона об экстрадиции. Местные власти пошли на уступки протестующим и отозвали в октябре законопроект, однако бунт не утихает до сих пор.