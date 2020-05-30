    30 мая 2020, 12:00

    СМИ: полиция Лос-Анджелеса назвала все собрания в центре города незаконными

    Алена Макаренко

    Полиция Лос-Анджелеса объявила все собрания в центре города незаконными. Это связано с массовыми протестами после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного правоохранителями. Об этом сообщила телекомпания CNN.
    СМИ: полиция Лос-Анджелеса назвала все собрания в центре города незаконными

    «Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находится на улице, должны покинуть территорию», — говорится в сообщении полиции.

    Полицейские предупредили о возможных арестах всех, кто не покинет улицы города. Такое распоряжение правоохранители выпустили после неоднократных актов насилия, в том числе в отношении полицейских.

    Массовые протесты и беспорядки в американских городах начались после видеозаписи, размещенной в интернете. На ней запечатлено задержание Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. Афроамериканца заподозрили в оплате товаров в магазине фальшивыми купюрами.

    Акции протеста переросли в массовые погромы и мародерство. Протестующие разрисовывали стены, бросали камни и бутылки в сторону полицейского участка, разгромили магазин с алкоголем. Президент США Дональд Трамп ввел в город нацгвардию. Комендантский час введен в Миннеаполисе и Атланте. Жителям нельзя выходить на улицы в выходные с 20:00 до 06:00.

    Через три дня после происшествия задержали полицейского Дерека Шовина, который прижимал коленом голову Флойда к асфальту.