СМИ: полиция Лос-Анджелеса назвала все собрания в центре города незаконными

«Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находится на улице, должны покинуть территорию», — говорится в сообщении полиции.

Полицейские предупредили о возможных арестах всех, кто не покинет улицы города. Такое распоряжение правоохранители выпустили после неоднократных актов насилия, в том числе в отношении полицейских.

Массовые протесты и беспорядки в американских городах начались после видеозаписи, размещенной в интернете. На ней запечатлено задержание Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. Афроамериканца заподозрили в оплате товаров в магазине фальшивыми купюрами.

Акции протеста переросли в массовые погромы и мародерство. Протестующие разрисовывали стены, бросали камни и бутылки в сторону полицейского участка, разгромили магазин с алкоголем. Президент США Дональд Трамп ввел в город нацгвардию. Комендантский час введен в Миннеаполисе и Атланте. Жителям нельзя выходить на улицы в выходные с 20:00 до 06:00.

Через три дня после происшествия задержали полицейского Дерека Шовина, который прижимал коленом голову Флойда к асфальту.