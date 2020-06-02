СМИ: полицейский из Лас-Вегаса получил выстрел в голову в ходе беспорядков

В Лас-Вегасе во время протестов серьезно пострадал полицейский. Неизвестный выстрелили ему в голову. Еще одно нападение на стража порядка произошло у здания федерального суда.

В сотрудника полиции выстрелили у гостиницы-казино Circus Circus, сообщил телеканал 8News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Подробности о его состоянии не приводятся.

Выстрелы раздались и недалеко от здания федерального суда в Лас-Вегасе. Полицейские открыли ответный огонь. Подозреваемый ранен.

Протестные акции во многих городах США начались после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. Он скончался в больнице после жесткого задержания полицейскими. Один из них придавил коленом шею мужчины. Врачи не смогли его спасти.

Четырех полицейских на фоне беспорядков уволили, еще одному предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.

Власти на местах ввели комендантский час. В США впервые за 25 лет из-за волнений закрыли федеральные тюрьмы.