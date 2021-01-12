СМИ: политика США на Украине провалилась
Американское издание The National Interest заявило, что политика США на Украине оказалась провальной. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Авторы пояснили, что сейчас одной из самых популярных в стране является партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую эксперты NI называют «пророссийской». По их мнению, действия Америки на Украине провоцируют разногласия в Штатах и вызывают недовольство граждан.
«Пора признать, что политика США в регионе провалилась», — написали авторы издания.