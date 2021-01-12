СМИ: политика США на Украине провалилась

Авторы пояснили, что сейчас одной из самых популярных в стране является партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую эксперты NI называют «пророссийской». По их мнению, действия Америки на Украине провоцируют разногласия в Штатах и вызывают недовольство граждан.

«Пора признать, что политика США в регионе провалилась», — написали авторы издания.