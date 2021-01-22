СМИ: покупка Сбербанком эксклюзивных прав на фильмы Disney сорвалась из-за нового закона

Сбербанк планировал купить эксклюзивные права на фильмы Walt Disney, чтобы показывать их в своем онлайн-кинотеатре Okko. Но сделку пришлось отложить из-за нового законопроекта, написали СМИ.

Российский офис Walt Disney Co. намеревался продать эксклюзивные права на библиотеку местной медиагруппе, пишет РБК со ссылкой на три источника. Предложением якобы заинтересовался Сбербанк, а также холдинг «Газпром-Медиа».

По словам представителя российского офиса, компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности». При этом в Сбербанке и «Газпром-Медиа» не стали комментировать информацию о покупке прав на фильмы.

Как отмечают источники издания, сумма сделки Disney и Сбербанка начиналась от 100 миллионов долларов. Договор же даст возможность использовать права на библиотеку лишь частично. Фильмы можно будет показывать только в онлайн-кинотеатре, так как банк не располагает своим телеканалом.

Переговоры о покупке пришлось приостановить из-за нового законопроекта, утверждают собеседники издания. Зимой 2020 года депутат Антон Горелкин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах. Если его примут, то доля банка может быть снижена в Okko. На этом фоне стало рискованно заключать подобные крупные сделки.