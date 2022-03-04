СМИ показали захваченную Народной милицией ДНР технику ВС Украины
«Известия» показали ставшие трофеем бойцов ДНР танки ВСУ
Бойцы разведки Народной милиции ДНР захватили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из танков заснял на видео корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
«Теперь это трофеи. Осталось нарисовать на борту букву Z. И все. Они уже, может быть, завтра вступят в бой», — заявил корреспондент, снимая брошенный украинскими военными танк.
Технику показали не только снаружи, но и внутри. По словам Трушнина, бойцы ВСУ даже не успели завести и вывести танки со своих позиций. У техники оказались зачехлены пулеметы.
Это не первый случай, когда российские Вооруженные силы замечают поврежденные или брошенные танки, БТР и другие машины ВСУ. Еще украинские военные оставляют запасы оружия. Все найденное вооружение используют армии ДНР и ЛНР.
Ранее боец Национальной гвардии Украины призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие. Он заявил, что командование просто бросит своих солдат, так же как поступили и с ним. Видеообращение мужчины показала Народная милиция Луганской Народной Республики.