СМИ показали пыточные камеры на базе батальона «Айдар» в ЛНР

Фотографии бывшей базы украинского батальона «Айдар»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в освобожденном селе Половинкино Старобельского района ЛНР опубликовали «Известия». Как сообщает издание, в помещениях этой базы были оборудованы пыточные.

На кадрах — колючая проволока, подвальные помещения с отбитой плиткой и кучами тряпок и мусора на полу, националистические плакаты, сторожевые вышки. Люди, которые находились в камерах, рассказали что их сверху поливали ледяной водой.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором назвала действия батальона военными преступлениями.

В ОБСЕ также отмечали, что на занятых территориях боевики избивали мирных жителей, грабили дома, брали в плен любого, обвиняя его в сепаратизме, а после требовали у родственников выкуп. Также они не отказывались и от обыкновенного рэкета. В частности, один из отрядов батальона однажды попытался взять под свой контроль алюминиевый завод в Запорожье.

*Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.