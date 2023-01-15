Мир 15 января 2023, 22:28 СМИ показали последние секунды полета разбившегося в Непале самолета Кадры последних секунд полета разбившегося в Непале самолета появились в Сети

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В Сети появилось видео, на котором, предположительно, засняты последние секунды полета разбившегося в Непале самолета. Один из пассажиров вел прямую трансляцию из салона.

На первых кадрах сняты пейзажи из иллюминатора и люди, сидящие в креслах. В конце камера начинается трястись, затем, вероятно, падает, так как изображение пропадает, слышны нарастающие крики. После этого видео обрывается.

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Крушение самолета ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, который летел из Катманду в Покхару, произошло днем 15 января. На борту находилось 72 человека, из них четверо — члены экипажа.

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о предварительным данным, погибли 68 человек. Среди них — четверо россиян и трое грудных детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своей непальской коллеге Бидхье Деви Бхандари. Он попросил передать слова искреннего сожаления и поддержки родным и близким погибшим пассажиров.