СМИ показали отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Сирийским ПВО пришлось отражать ракетный удар по Дамаску. По данным СМИ, снаряды выпустили со стороны Голанских высот. Эту территорию оккупировал Израиль.

Видео, на котором, предположительно, работают сирийские зенитные комплексы, опубликовало агентство SANA.

В кадр попали вспышки на темном небе, а фоном слышен протяжный гул.

Государственный сирийский телеканал Ikhbariya сообщил, что ПВО страны во время отражения атаки на Дамаск несколько объектов сбили. Удары с юго-запада нанесли самолеты, поднявшиеся в воздух со стороны Голанских высот.

Израильская сторона пока не дала никаких комментариев по поводу происходящего.

Удары по объектам в Сирии Израиль наносил неоднократно. Власти страны заметил, что так они противодействуют военному присутствию Ирана на сирийской земле.

Последний раз Дамаск атаковали 6 февраля. Израильские истребители ударили ракетами «воздух — земля», им огнем ответило ПВО.

Москва не раз обращалась к Израилю с призывом прекратить произвольные атаки. В России подчеркивают, что суверенитет арабской республики требует уважения.