СМИ показали отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Видео, на котором, предположительно, работают сирийские зенитные комплексы, опубликовало агентство SANA.
В кадр попали вспышки на темном небе, а фоном слышен протяжный гул.
Государственный сирийский телеканал Ikhbariya сообщил, что ПВО страны во время отражения атаки на Дамаск несколько объектов сбили. Удары с юго-запада нанесли самолеты, поднявшиеся в воздух со стороны Голанских высот.
Израильская сторона пока не дала никаких комментариев по поводу происходящего.
Удары по объектам в Сирии Израиль наносил неоднократно. Власти страны заметил, что так они противодействуют военному присутствию Ирана на сирийской земле.
Последний раз Дамаск атаковали 6 февраля. Израильские истребители ударили ракетами «воздух — земля», им огнем ответило ПВО.
Москва не раз обращалась к Израилю с призывом прекратить произвольные атаки. В России подчеркивают, что суверенитет арабской республики требует уважения.