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    29 сентября 2020, 21:32

    СМИ показали обломки сбитого азербайджанского беспилотника

    Александра Каширина

    Корреспонденты телеканала Russia Today побывали на точке соприкосновения армянских и азербайджанских сил в Нагорном Карабахе. Они засняли сбитый беспилотник Азербайджана.

    На кадрах видны обломки беспилотника, который сбили силы ПВО непризнанной республики.

    По данным журналистов, аппарат был произведен в СССР, который в 1970–80-е годы был одним из лидеров по производству беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил на своей странице в Facebook о сбитом азербайджанском беспилотнике. Позже военное ведомство опубликовало видео с атакой воздушного судна.

    Военные действия между Арменией и Азербайджаном начались утром 27 сентября из-за неразрешенного уже 30 лет территориального конфликта. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Сегодня днем Азербайджан с помощью турецкого беспилотника атаковал армянский город Варденис.

    Новости SMI.FM