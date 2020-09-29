СМИ показали обломки сбитого азербайджанского беспилотника

Корреспонденты телеканала Russia Today побывали на точке соприкосновения армянских и азербайджанских сил в Нагорном Карабахе. Они засняли сбитый беспилотник Азербайджана.

На кадрах видны обломки беспилотника, который сбили силы ПВО непризнанной республики.

По данным журналистов, аппарат был произведен в СССР, который в 1970–80-е годы был одним из лидеров по производству беспилотных летательных аппаратов.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил на своей странице в Facebook о сбитом азербайджанском беспилотнике. Позже военное ведомство опубликовало видео с атакой воздушного судна.

Военные действия между Арменией и Азербайджаном начались утром 27 сентября из-за неразрешенного уже 30 лет территориального конфликта. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Сегодня днем Азербайджан с помощью турецкого беспилотника атаковал армянский город Варденис.