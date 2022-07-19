СМИ подсчитали убытки зарубежных ретейлеров от ухода с российского рынка

Общие убытки иностранных ретейлеров из-за закрытия российских магазинов составят примерно 760–800 миллионов долларов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на две аудиторские компании.

Речь идет о структурах, остановивших деятельность в России, но пока не объявивших об окончательном уходе с рынка. По оценкам экспертов, больше всего убытков может понести испанская компания Inditex, в которую входят бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull & Bear. Она может потерять около 300 миллионов долларов.

Японская Uniqlo, предположительно, потеряет 150–170 миллионов, почти столько же — французская Decathlon. Аналитики Statista подсчитали, что общая доля выручки от продаж в России у Uniqlo за 2020 год составила 1,3%, у Inditex — 8,5%.

Накануне компания H&M Group объявила об окончательном уходе с российского рынка. Ее доля выручки от продаж в РФ в 2020-м составила 4%.