СМИ: подготовка нового обмена гражданами между Россией и Украиной вышла на финальный этап

На завершающую стадию вышли переговоры об обмене пленными между Киевом и Москвой. Речь идет о формате 250 человек на 100. Известно, что уже завершается этап юридической чистки.

Как сообщили четыре знакомых с ходом обсуждения собеседника РБК, переговоры между непризнанными республиками ДНР и ЛНР, Украиной и Россией об обмене пленными, вышли на финальную стадию.

Зеленский намерен добиться конкретики по обмену пленными на саммите «в нормандском формате» Подробнее

«Сейчас важный вопрос — обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены», — отметил один из собеседников издания.

Он добавил, что Украина изъявила готовность к передаче «примерно 250 человек в обмен на 100». Сейчас завершается этап юридической чистки, лица, которых намерены обменять, находятся в разном процессуальном статусе. Источник РБК, близкий к украинскому МИД подтвердил эти сведения. Установленными лицами называют тех людей, чье местопребывание достоверно установлено.

Собеседник издания, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского, подтвердил, что переговоры об обмене «всех на всех» близки к финалу. Он сообщил, что экспертами для лидеров «нормандской четверки» уже подготовлен черновой вариант коммюнике, который может быть принят по итогам встречи в Париже. Саммит состоится 9 декабря. В офисе Зеленского считают, что проведение обмена зависит от результатов этой встречи. Этот вопрос Зеленский намерен поднять на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В пресс-службе главы МИД Украины переадресовали вопрос РБК в пресс-службу Службы безопасности Украины.