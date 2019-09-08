СМИ: почетную императрицу Японии прооперировали

Почетной императрице Японии диагностировали онкологию Подробнее

Митико оперировали врачи больницы при Токийском университете. Спустя четыре часа после начала хирургического вмешательства врачи смогли полностью удалить злокачественное образование. После этого почетную императрицу перевели в специальную палату. Когда состоится выписка пока не известно.

Рак молочной железы диагностировали еще в июле 2019 года. Тогда 84-летняя Митико проходила плановый медицинский осмотр. До этого у нее нашли ишемическую болезнь сердца и провели коронарное шунтирование, но позже болезнь вернулась.

Митико стала первой императрицей Японии, которая была незнатного происхождения и родилась в семье японского промышленника. Она познакомилась с Акихито (почетным императором Японии — прим.ред.) на теннисном корте. Вскоре пара сыграла свадьбу, что противоречило традициям страны. Несмотря на это, брак одобрили все члены Совета Императорского двора.