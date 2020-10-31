СМИ: по делу о теракте в Ницце задержали третьего подозреваемого

По данным канала, задержанному 35 лет. Мужчину засекли камеры наружного видеонаблюдения. Он был рядом с напавшим перед атакой. До этого правоохранители задержали еще одного человека как возможного соучастника теракта. Эти двое мужчин могут быть двоюродными братьями, пишет «Газета.ru».

Утром 29 октября 21-летний выходец из Туниса убил трех человек в соборе Богоматери в Ницце. Его задержали на месте преступления. Двух своих жертв напавший обезглавил.

Позже авиньонские полицейские застрелили исламиста, который атаковал их с ножом, а на трамвайной остановке в Лионе обезвредили еще одного мужчину с холодным оружием.

Подозреваемого в теракте ранили при задержании. Сейчас он находится в больнице. Во Франции мобилизовали военных и объявили режим повышенной террористической опасности.