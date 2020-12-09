СМИ: пятерых чеченцев задержали во Франции по делу об обезглавливании учителя
Подозреваемыми оказались выходцы из Чечни, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на собственный источник. Им всем от 18 до 21 года.
Задержали молодых людей в департаментах Приморская Сена и Верхняя Луара. В Антитеррористическом управлении считают, что они общались с Анзоровым после демонстрации Пати карикатур на пророка Мухаммеда перед учениками.
Сотрудники правоохранительных органов поместили всех задержанных под стражу на 96 часов. Не исключено, что их обвинят в соучастии в убийстве и участии в террористическом сообществе.
Преподаватель Самюэль Пати был убит 16 октября. Обвинения в расправе над учителем предъявили 18-летнему Анзорову. Полицейские застрелили его при попытке задержания. Чеченский журналист назвал юношу «жертвой провокации», а его смерть — утратой для семьи.