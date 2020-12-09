СМИ: пятерых чеченцев задержали во Франции по делу об обезглавливании учителя

Французские полицейские задержали пять человек, которых подозревают в общении с Абдулахом Анзоровым. Его обвинили в убийстве учителя истории Самуэля Пати в пригороде Парижа, которое произошло в октябре.

Подозреваемыми оказались выходцы из Чечни, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на собственный источник. Им всем от 18 до 21 года.

Задержали молодых людей в департаментах Приморская Сена и Верхняя Луара. В Антитеррористическом управлении считают, что они общались с Анзоровым после демонстрации Пати карикатур на пророка Мухаммеда перед учениками.

Сотрудники правоохранительных органов поместили всех задержанных под стражу на 96 часов. Не исключено, что их обвинят в соучастии в убийстве и участии в террористическом сообществе.

Преподаватель Самюэль Пати был убит 16 октября. Обвинения в расправе над учителем предъявили 18-летнему Анзорову. Полицейские застрелили его при попытке задержания. Чеченский журналист назвал юношу «жертвой провокации», а его смерть — утратой для семьи.