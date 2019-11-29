  • СМИ: пять человек пострадали в результате происшествия со стрельбой в Лондоне

    29 ноября 2019, 18:25

    Дарья Бунякова

    Пять человек получили ранения в результате происшествия со стрельбой на Лондонском мосту. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
    СМИ: пять человек пострадали в результате происшествия со стрельбой в Лондоне

    «Полицейский источник сообщает, что есть пять пострадавших», — пишет канал.

    Сейчас на месте случившегося работают сотрудники полиции и бригады корой помощи.

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    Ранее сообщалось, что рядом с Лондонским мостом между мужчинами произошла драка. Стрельба началась после того, как на место приехала полиция. Затем Скотланд-Ярд сообщил, что был задержан мужчина с ножом, пишет РИА «Новости».

    В итоге движение на мосту перекрыли, туда никого не пускают. Также для пассажиров закрыли станцию метро.

    «Из-за произошедшего неподалеку инцидента станция London Bridge закрыта. Поезда на ней не останавливаются», — объявили в Twitter лондонское управление транспорта.

    Что именно произошло пока остается неизвестным, как и то, сколько именно человек погибли или получили ранения.