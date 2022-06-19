СМИ: пять человек пострадали в результате мощного землетрясения в Японии

Как минимум пять жителей префектуры Исикава пострадали от землетрясения, которое произошло 19 июня. Об этом сообщило японское издание Kyodo.

Магнитуда землетрясения составила 5,2. Источник подземных толчков находился на полуострове Ното, который принадлежит префектуре Исикава. Эпицентр залегал на глубине примерно 10 километров.

От землетрясения в префектуре пострадало несколько домов. У них потрескались стекла и обвалились крыши. Также подземные толчки повредили трубопровод. Из-за его прорыва завтра планируют закрыть школу. Издание отметило, что в результате землетрясения в городе Судзу обрушились храмовые ворота.

По данным ТАСС, информация о подземных толчках в Исикаве дошла до генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно. На экстренной пресс-конференции в Токио он сообщил, что землетрясение не спровоцировало нештатные ситуации на самой мощной в стране АЭС «Касивадзаки-Карива». Она находится в префектуре Ниигата и временно не работает.