СМИ: пираты освободили захваченных у берегов Камеруна россиян

Точной информации о сроках возвращения граждан России на родину пока нет, однако источник сообщил, что это может произойти уже на следующей неделе.Собеседник агентства уточнил, что все моряки здоровы.

Флибустьеры южных морей. Чем занимаются современные пираты Подробнее

Экипаж немецкого грузового судна «Мармалайта» похитили еще 15 августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун).

В числе восьми захваченных оказались трое россиян: капитан, старший помощник и старший механик из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска соответственно. Все остальные похищенные — граждане Германии.

Само судно немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, похищено не было