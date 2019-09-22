СМИ: пираты освободили захваченных у берегов Камеруна россиян
Трое российских моряков попали в плен к камерунским пиратам в середине августа. По данным источника РИА «Новости» в компании-работодателе, морские разбойники освободили россиян. Сейчас моряки находятся в Германии.
Точной информации о сроках возвращения граждан России на родину пока нет, однако источник сообщил, что это может произойти уже на следующей неделе.Собеседник агентства уточнил, что все моряки здоровы.
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Экипаж немецкого грузового судна «Мармалайта» похитили еще 15 августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун).
В числе восьми захваченных оказались трое россиян: капитан, старший помощник и старший механик из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска соответственно. Все остальные похищенные — граждане Германии.
Само судно немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, похищено не было