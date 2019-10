СМИ: песню Уитни Хьюстон из «Телохранителя» предлагали другой певице

Главную песню из фильма «Телохранитель» I Will Always Love You, которая прочно ассоциируется у всех с Уитни Хьюстон, изначально предлагали спеть Патти Лабелль. Об этом сообщил сайт E! News

Сама Лабелль заявила, что автор и первый исполнитель композиции кантри-певица Долли Партон сама обратилась к ней с этим предложением еще до «Телохранителя».

«Я ей ответила: „Да. Я очень хочу исполнить эту песню“. А кто бы отказался?» — заявила Лабелль.

Однако Долли Партон обратилась с предложением слишком поздно. Уитни Хьюстон уже записала песню для фильма, где сыграла главную роль. Главная тема стала мировым хитом.

Патти Лабелль заявила, что была счастлива, когда услышала эту песню в исполнении Хьюстон.

«Таков шоу-бизнес. Ты никогда не знаешь, что ты собираешься отложить», — заявила певица и пообещала, что когда-нибудь она тоже исполнит I Will Always Love You в своем шоу.

Баллада I Will Always Love You в исполнении Уитни Хьюстон стала одной из самых узнаваемых песен в мире и вошла в список 500 лучших песен в истории по версии сайта Smooth radio. Она заняла четвертое место, уступив песням Джорджа Майкла, Элтона Джона и Эда Ширана.

В 1994 году певица получила за свою песню две премии «Грэмми» в номинациях «Лучшая запись года» и «Лучший женский поп-вокал». В 2012 году Уитни Хьюстон скончалась.