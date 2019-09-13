СМИ: первую партию сжиженного газа отправили из РФ в Литву

Крупную партию российского сжиженного газа отправили в Литву. Газ перегрузили с проекта «Ямал СПГ», его везут из французского терминала Монтуар в Клайпеду на танкере Stena Clear Skу.

Закупка сжиженного газа из РФ производится Литвой впервые, сообщил «Коммерсант». При этом страна стремилась минимизировать свою зависимость от российских энергопоставок.

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Продавцом СПГ, по имеющимся данным, выступает французская компания Total. Информация о том, кому именно предназначен газ, разнится.

По одной из версий, речь идет о литовской государственной компании Lietuvos energijos tiekimas. У нее заключен контракт с Тоtаl на поставку одного груза на спотовой основе. По другой — сжиженный газ предназначен крупнейшему производителю азотных удобрений в Прибалтике, предприятию Achema.

Аналитики полагают, что подобные сделки свидетельствуют об увеличении гибкости на рынке СПГ. Кроме того, по их словам, растет и влияние российских поставщиков в Европе.

Ни одна из трех предполагаемых участниц поставок — Total, Achema и Ignitis (переименованная Lietuvos energijos tiekimas) — не стали комментировать ситуацию.