СМИ: переговоры главы МИД Великобритании с Лавровым пройдут в Москве

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прилетит в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в феврале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник агентства уточнил, что глава внешнеполитического ведомства Великобритании попросила о возможности приехать в Москву для переговоров с Лавровым.

«Российская сторона дала согласие на проведение визита в феврале», — заявил источник.

Посольство Великобритании в Москве в беседе с РИА «Новости» отказалось подтвердить сообщения о предстоящем визите министра иностранных дел Трасс.

«Мы никогда публично не комментируем потенциальные планы поездок министра иностранных дел», — заявили в пресс-службе ведомства.

Лиз Трасс возглавила министерство иностранных дел Великобритании в сентябре 2021 года. Это первый визит руководителя внешнеполитического ведомства королевства в Россию с 2017 года. Последним главой МИД Британии, который прилетал в Москву был Борис Джонсон, занимающий сейчас пост премьер-министра.